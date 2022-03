Lutto ad Aprilia, la cittadinanza dice addio all'avvocato Antonio Gaetano Felline, precursorse e decano della pratica forense sul territorio. L'avvocato è morto ieri notte nella clinica Città di Aprilia, aveva 84 anni ed era conosciutissimo e stimato in città, visto che è stato uno dei primi avvocati di Aprilia. I funerali si svolgeranno domani alle ore 16.30 nella chiesa di San Pietro e Paolo (quartiere Primo). Ed esprimere enorme cordoglio per questa perdita è anche l'associazione forense avvocati di Aprilia (Afaa) con una nota pubblicata sui social. "Con grande dispiacere comunichiamo che l'avvocato Antonio Felline ci ha lasciati. Decano e precursore dell'avvocatura - scrive l'Afaa - apriliana e pontina, il mentore di molti di noi, uomo di stile amato e rispettato. Potremo porgergli il nostro ultimo saluto domani, alle ore 16.30, presso la chiesa S. Pietro e Paolo di Aprilia indossando, per chi volesse, quella toga che è stata la sua divisa e la scelta di tutta la vita. Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai cari amici e Colleghi Antonella e Donato".