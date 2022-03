La vicenda «Sei», lo stabilimento di via Carrara che opera nel settore delle forniture ferroviarie, è approdata questa mattina sul tavolo del Prefetto dopo il sit in piazza organizzato dai lavoratori, per i quali è finito tutto il periodo coperto da ammortizzatori sociali. Una delegazione è stata ricevuta dal Prefetto vicario Monica Perna cui i lavoratori hanno riassunta la difficile situazione in cui si trovano dopo che i vertici dell'azienda, quattro giorni fa, hanno formalmente annunciato il licenziamento collettivo.

Un incontro nel corso del quale sono state ripercorse tutte le tappe difficili degli ultimi anni e le «vicissitudini dell'azienda e le preoccupazioni dei lavoratori che da gennaio sono senza alcuna retribuzione». «Intanto mercoledì prossimo ci sarà il primo incontro tra azienda e organizzazioni sindacali - sottolinea una nota della Fiom Cgil - a fronte dell'apertura di una procedura di licenziamento collettivo che riguarda 44 lavoratori». Nel corso dell'incontro con i lavoratori la Prefettura si è impegnata già dalla fine di questa settimana, ad organizzare un tavolo istituzionale che coinvolga anche l'Ispettorato territoriale del lavoro, «affinché si trovi al più presto una soluzione per garantire una continuità lavorativa». La Fiom Cgil, dal canto suo, «ritiene importante questo primo passo anche se il cammino è ancora in salita e la soluzione non immediata, e prevale la volontà del riconoscimento degli ammortizzatori sociali come soluzione per garantire ai lavoratori e alle loro famiglie, un sostegno immediato».