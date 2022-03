Contratti, abilitazione con il concorso, reclutamento e aggiornamento delle graduatorie: le problematiche legate alla scuola sono sempre più delicate per un mondo che arriva da due anni sfiancanti. Ne sanno qualcosa i docenti esasperati ma con la dignità composta che danno la passione per il proprio lavoro a dispetto di anni di precariato, norme poco aderenti alle esigenze del settore e continui ribaltamenti di fronte su graduatorie e regolamenti. Docenti che rappresentano un settore fondato su competenza e continuità didattica, costretto a subire negli anni e a colpi di riforme l'impoverimento delle proprie risorse umane e materiali. Si parlerà di loro, ma non solo, anche di tutto il personale scolastico nell'assemblea sindacale territoriale indetta in modalità online (al link https://meet.goto.com/595423029) indetta dallo Snals-Confsal per venerdì 11 marzo dalle 8 alle 11 rivolto a tutto il personale Ata, docente ed educativo.

Questi i punti all'ordine del giorno: le elezioni delle Rsu del 5-6-7 aprile, l'aggiornamento delle Gps, l'abilitazione e reclutamento docenti e un focus sul sostegno (normativa e reclutamento). Lo Snals ringrazia la preside dell'istituto comprensivo Giulio Cesare di Sabaudia, Miriana Zannella, che ospiterà l'evento. Tra gli interventi previsti quello di Mario Pittoni, responsabile nazionale del dipartimento scuola e vicepresidente della commissione cultura e Elvira Serafini, presidente nazionale Snals. Interverranno anche i referenti territoriali Pina Cochi, Maria Setaro, referente per l'inclusione dell'istituto Montalcini, Stefano Vali e il segretario provinciale Snals Canio Miele. Le iniziative dello Snals-Confsal a difesa dei legittimi diritti dei precari hanno portato a significativi risultati in questi mesi e altri ne potrebbero arrivare, come l'ottenimento della carta del docente anche per i precari, una misura finora dedicata solo agli insegnanti di ruolo. Nelle commissioni parlamentari, riunite per la conversione in legge del decreto Milleproroghe, sono stati approvati due importanti emendamenti: la proroga al prossimo anno scolastico delle assunzioni dalle GPS di prima fascia per il sostegno e l'inserimento nelle graduatorie di merito degli idonei nei concorsi ordinari per le materie Stem. Ora ci si aspetta anche una rapida soluzione al problema dell'aggiornamento non rinviabile di tutte le graduatorie provinciali per le supplenze.

«Lo Snals-Confsal ritiene che sia giunto il momento di riformare il sistema di reclutamento del personale – ha spiegato di recente Elvira Serafini, Segretario Generale Snals- valorizzando il servizio di coloro che da anni garantiscono il funzionamento delle scuole, attraverso nuove procedure straordinarie e semplificate per i docenti e i Dsga facenti funzione. In tal modo si potrà consentire realmente la copertura dei posti che annualmente restano vacanti e disponibili». «Se si vuole garantire il regolare avvio del prossimo anno scolastico - conclude la segretaria Snals - bisogna adottare soluzioni urgenti e concrete per tutelare i diritti dei precari e soprattutto il diritto allo studio degli studenti.