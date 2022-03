"Nella giornata di oggi ho eseguito un nuovo sopralluogo nel teatro comunale D'Annunzio alla presenza del Direttore dei lavori, del Dirigente e delle imprese interessate. Ho constatato che i tempi con cui stanno procedendo i lavori sono coerenti con quanto comunicato poco più di un mese fa. Dunque prevediamo, come da contratto, che i lavori vengano conclusi entro il 28 marzo", afferma l'assessore Pietro Caschera.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli