E' partita ufficialmente la caccia al distributore più economico. Il costo del carburante che aumenta in maniera incontrollata, giorno dopo giorno, ha spinto il prezzo di benzina e gasolio a superare un po' ovunque i 2 euro al litro, ormai trovare un distributore dove si può fare rifornimento spendendo di meno è quasi impossibile. E quando il miraggio si tramuta in realtà partono le code di chi si mette in fila per risparmiare, prendendo al volo l'occasione giusta. Ma ormai caro carburante, caro materie prime e caro bollette vanno di pari passo. Tutte conseguenze create anche dal conflitto in Ucraina. Ma è sul settore pesca che la crisi sta incidendo in maniera più drammatica.