Prosegue il piano di potenziamento e riqualificazione per la strada statale 148 "Pontina", presentato da Anas (Gruppo FS Italiane), lo scorso 29 aprile 2021. Al fine di concordare con il territorio interessato i nuovi lavori del valore di oltre 10 milioni di euro volti al miglioramento dell'infrastruttura e all'innalzamento degli standard di sicurezza della circolazione, si è tenuto quest'oggi un incontro in videoconferenza con la prefettura di Roma alla presenza del Vice Prefetto, Aldo Aldi e del Responsabile Area Gestione Rete di Anas Lazio, Paola Tripodi.

In occasione della riunione Anas ha illustrato i lavori importanti e necessari che saranno avviati lungo la SS148 Pontina dal prossimo 21 marzo, riguardanti la sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale della statale per un investimento di oltre 5 milioni di euro.

Lo spartitraffico preesistente verrà sostituito con una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominato NDBA (National Dynamic Barrier Anas). La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione.

L'intervento consentirà di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell'arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale.

I lavori, che interesseranno il tratto compreso tra il km 10.550 (Viale dell'Oceano Pacifico ) ed il 24 (Castel Romano), verranno realizzati con l'istallazione di un cantiere mobile che prevede, per un tratto di solo 500 metri, la chiusura al traffico delle corsie di sorpasso, garantendo il transito della circolazione solo lungo le corsie di marcia.

Il Completamento del primo stralcio dei lavori è previsto entro la fine di Maggio garantendo la piena transitabilità già per il ponte del 2 giugno.

Entro la metà di aprile, poi, verrà avviato un altro intervento di nuova pavimentazione, tra il km 10 ed il km 40, per un investimento complessivo di ulteriori 5,2 milioni di euro più ulteriori interventi di adeguamento e potenziamento della segnaletica verticale, i lavori non verranno eseguiti in aree già interessate da altre lavorazioni.

A causa dell'alta mole di traffico che caratterizza l'arteria, i lavori di pavimentazione saranno eseguiti in orario notturno, al fine di contenere i disagi alla circolazione e consentire gli spostamenti verso le località balneari in provincia di Roma e Latina.