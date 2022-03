Senza alcun controllo. Non si fermano gli aumenti dei prezzi del carburante, come dell'energia e delle materie prime. Che vanno di pari passo col caro bollette. Numeri record nei distributori: ieri i benzinai più costosi hanno erogato il carburante al "self service" sopra i 2 euro e 40 centesimi, al "servito" addirittura sopra i 2 euro e 60 centesimi. Cose mai viste prima. E allo stesso tempo, mai prima si era visto il prezzo del gasolio superare quello della benzina: un sorpasso storico del diesel sulla verde. Non solo le famiglie, ma tutti i settori produttivi sono colpiti dall'emergenza: gli autotrasportatori preparano una nuova protesta, mentre la Coldiretti ha chiesto (alla Regione Lazio) lo stato di crisi per l'intero settore.