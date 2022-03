La dottoressa Laide Romagnoli non è più il direttore sanitario della Asl. Lo ha comunicato ieri la stessa azienda sanitaria pontina con una delibera, pubblicata sull'albo pretorio, in cui il direttore generale Silvia Cavalli prende atto delle dimissioni.

Ufficialmente la decisione della Romagnoli è legata a motivi familiari e alla stanchezza fisica e mentale dopo mesi di duro lavoro legati soprattutto all'emergenza Covid. Laide Romagnoli aveva sostituito (alla direzione sanitaria dell'azienda pontina) Giuseppe Visconti, e adesso ha deciso di rinunciare ad un incarico che aveva durata triennale. Nella delibera numero 284 viene indicato il 16 marzo come data della decorrenza della fine dell'incarico.



In una successiva delibera il direttore generale della Asl Silvia Cavalli ha rimarcato «la fondamentale importanza di garantire - si legge nell'atto 285 - il corretto svolgimento delle funzioni e dare continuità all'attività istituzionale. E' oltremodo necessario individuare una figura che abbia le conoscenze e le competenze necessarie per essere immediatamente operativa. La decisione è quella di affidare provvisoriamente le funzioni di direttore sanitario al dottor Sergio Parrocchia (attuale direttore sanitario dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, ndr) in considerazione dei requisiti di professionalità posseduti e delle esperienze acquisite».

Parrocchia diventa direttore sanitario Asl facente funzione dal 16 marzo e fino alla nomina del nuovo direttore sanitario aziendale.