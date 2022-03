Un sopralluogo e una visita presso la sede della "Latina Formazione e Lavoro S.r.l" di Via Epitaffio km 4+200 da parte della Commissione Consiliare Pubblica Istruzione e Formazione, presieduta dalla consigliera provinciale Valeria Campagna, accompagnata dal Vice-presidente Luigi Coscione e dai consiglieri provinciali Vincenzo Mattei e Federica Felicetti. Hanno relazionato l'amministratore unico dott. Gianluca Cecchet, il direttore dell'Agenzia Formazione Dott. Livio Mansutti e il direttore dei Corsi Patrizio Porcelli i quali hanno tenuto a evidenziare che nel rispetto delle disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professione, questa di Latina altro non è che un vero e proprio Campus di Mestieri. Dopo la visita all'intera struttura, dai laboratori, agli uffici, alla palestra e all'auditorium è stata illustrata la struttura di base del sistema formativo regionale così articolato in: percorsi di durata triennale di istruzione e formazione professionale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale di III livello europeo, rivolti a giovani che si trovano nella fascia di età di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale; percorsi di durata quadriennale, che si concludono con il conseguimento di una diploma professionale di IV livello europeo; specifici percorsi di istruzione e formazione professionale a beneficio dei soggetti diversamente abili; attività formativa per il conseguimento di qualifiche professionali attraverso i percorsi in apprendistato.

Questi alcuni numeri per il triennio formativo previsto 2021-2023:

N. 58 corsi; N. 59.000 ore di corsi; N. 1.100 allievi.

Questa l'offerta formativa istituzionale per l'anno scolastico 2019-2020: Elettricista, Cuoco, cameriere, barista, idraulico, meccanico, meccanico auto, grafico, estetista, acconciatore.

In assenza di una struttura dedicata alla progettazione, ricerca e sviluppo, è stato quello di avviare una nuova progettualità, l'apertura al territorio e la creazione di partnership. Inoltre sono stati avviati dei nuovi servizi che nel medio periodo porteranno un significativo beneficio alle attività dell'agenzia. E ancora la partecipazione della Latina Formazione e Lavoro ai finanziamenti governativi del PNRR.

Altri dati:

Oggi, in data 14 marzo 2023, la Latina Formazione e Lavoro è dotata di un organico di 43 unità e ha previsto un piano assunzione per l'anno 2021 a tempo determinato di altre 18 unità lavorative per un costo complessivo di circa euro 589 mila e di 16 unità lavorative per l'anno 2022 per un costo complessivo di circa euro 520 mila, e di 14 unità lavorative per l'anno 2023 per un costo complessivo di circa euro 459 mila.

4 le sedi dell'Agenzia Formativa sul territorio provinciale: Latina, Aprilia, Terracina e Fondi.

Per quanto concerne poi le strategie di sviluppo sono state ribadite infine iniziative volte a favorire le politiche attive del lavoro: migliorare la gestione dei tirocini formativi, favorire lo sviluppo dell'apprendistato, favorire le azioni di placement per gli allievi.