Il sito della ex Pacifico di Tor Tre Ponti diventerà la base logistica di un'azienda multinazionale di consegne corriere-espresso che ha già una sede a Latina.

E' questo l'epilogo di una complessa vicenda che aveva preso le mosse dalla richiesta di concordato presentata nel 2012 dalla proprietà di quello che è stato il più grande supermercato di pr odotti alimentari e surgelati del capoluogo; l'omologa del concordato era arrivata nel 2014 e contestualmente era stato dato corso alla procedura di liquidazione. Le cose sembravano avviate nel modo giusto, ma nel 2017 l'Agenzia delle Entrate si era fatta avanti con una istanza di inadempimento per diversi milioni di euro, fino a determinare l'inevitabile fallimento dell'azienda. L'intero sito, comprendente diversi immobili e un'azienda agricola, era stato subito suddiviso della curatela che a sua volta aveva intrapreso la vendita dei beni all'asta per fronteggiare le richieste dei creditori ammessi alla procedura fallimentare.