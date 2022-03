Era nell'aria e ora è arrivata la conferma: ci vorrà la quarta dose del vaccino Pfizer per arginare nuove ondate del covid 19. Ad annunciarlo è stato Albert Bourla, CEO del colosso farmaceutico in una intervista rilasciata a "Face the Nation". Il richiamo aggiuntivo dovrà essere effettuato entro la fine del 2022. La notizia arriva proprio nel momento in cui la nuova impennata fa registrare qualche timore per Omicron-2.

"In questo modo forniremo agli americani e al mondo un quadro coerente e non confuso", ha sottolineato. Ha poi reso noto che Pfizer è al lavoro su un vaccino in grado non solo di proteggere contro tutte le varianti (Omicron inclusa), ma che possa garantire almeno un anno di protezione dal Covid. "Se ci riusciremo, a quel punto potremo tornare alla vita a cui eravamo abituati" ha osservato. Durante un altro intervento, Bourla aveva osservato che in un ambiente caratterizzato dalla variante Omicron è necessario "aumentare la risposta immunitaria".