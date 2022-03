Latina è la provincia italiana dove il prezzo della benzina ha subito l'incremento maggiore in tutta Italia. A metterlo nero su bianco è Infodata de Il Sole 24 Ore che, sulla base dei dati pubblicati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, ha messo a confronto la variazione dei prezzi dei carburanti, tra l'11 marzo e il 28 gennaio scorsi, nei singoli distributori di tutta la Penisola.

Rispetto al mese precedente, i gestori delle strutture della provincia hanno applicato un aumento pari al 23,5%.

Alcuni esempi? Sulla Monti Lepini, nel territorio di Latina e in direzione Frosinone, sempre l'11 marzo scorso, in uno dei distributori della zona la benzina era a 2,359 euro al litro. Il 28 gennaio, lo stesso distributore fissava il prezzo della benzina a 1,695 euro al litro. In sostanza, per questo singolo caso, l'aumento è stato addirittura del 39,17%.

Gli aumenti sono stati ovviamente registrati ovunque. In un altro caso, a Terracina, in un distributore sulla Pontina per la precisione, il prezzo della benzina al litro è passato da 1,749 a 2,169 euro (+24,01%). Poi c'è Gaeta, dove in un distributore è stata registrata un'impennata che è arrivata a toccare il +45,31% (passando da 1,779 a 2,585 euro al litro). E questi sono soltanto alcuni casi.