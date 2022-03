Si è riunito ieri mattina il Consiglio d'Amministrazione di Informare, Azienda Speciale della Camera di Commercio Frosinone Latina, per deliberare sulla proroga dei termini di presentazione e variazione delle modalità di rendicontazione delle domande di contributo a valere sul bando per il sostegno alle imprese turistiche 2021.

La scadenza per presentare il rendiconto era stata fissata per il 12 aprile 2022. Informare, accogliendo le istanze delle associazioni di categoria e condividendo la decisione con il Presidente della Camera di Commercio, Giovanni Acampora, proroga il termine al 30 settembre e concede la possibilità di rendicontare separatamente i voucher turistici dalle altre spese ammissibili, come per esempio, spese per pubblicità, investimenti per la formazione del management o dei dipendenti, interventi strutturali e spese per acquisto di hardware, software, televisioni e decoder (art. 7 del bando per il sostegno alle imprese turistiche 2021). "La Camera di Commercio è la casa delle imprese – sottolinea Acampora – e noi cerchiamo di fare quanto possibile per essere sempre al loro fianco, in special modo in questo difficile periodo, come peraltro richiesto dalle associazioni di categoria. Con questa proroga intendiamo dare la possibilità a tutte le imprese di utilizzare efficacemente i fondi a loro disposizione. Infatti, con il bando turismo abbiamo esaurito l'intero stanziamento pari ad 1 milione di euro che la Camera di Commercio, attraverso la sua Azienda Speciale, ha concesso alle strutture alberghiere ed extra alberghiere che potranno dunque rendicontare fino al 30 settembre 2022". Le imprese che hanno ottenuto la concessione potranno presentare due rendicontazioni, una per i voucher e una per le altre voci di spesa.