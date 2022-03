Il Comune di Aprilia intitola ufficialmente il parco Giuseppe Impastato. Questa mattina nell'area verde compresa tra via Fermi, via Gramsci e via Volturno (davanti alla scuola Menotti Garibaldi) si è svolta la cerimonia di intitolazione dell'opera al giornalista e attivista politico, ucciso dalla mafia nel maggio 1978. In questo modo il Comune ha dato corso alla delibera di giunta approvata nel 2021.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Antonio Terra e diversi assessori della giunta, le autorità militari e religiose, i rappresentanti dell'associazione Reti di Giustizia e una rappresentanza degli alunni della scuola Menotti Garibaldi. Anche la data scelta per scoprire la targa, visto che oggi si celebra la giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

"La decisione di intitolare questo parco davanti a una scuola, la Menotti Garibaldi, nasce - ha affermato il sindaco Terra - dall'esigenza di tramandare la sua memoria alle giovani generazioni. La battaglia alle mafie è una battaglia per la libertà. Con questo atto vogliamo rafforzare l'argine contro la criminalità".