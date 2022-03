Si sono ritrovati in piazza del Popolo, per poi dare il via ad un corteo che ha raggiunto il parco Falcone Borsellino, luogo simbolo di questa importante giornata. Oggi, infatti, si celebra la ricorrenza del Giorno della memoria delle vittime delle mafie.

Il corteo e il confronto tra i giovani, che si sono tenuti questa mattina a partire dalle 9, è solo il primo di una serie di eventi organizzati sia dal Comune che dalle associazioni Primavera di Legalità e Forum dei Giovani. Alle 15, appuntamento in via Goya, per l'inaugurazione dell'area verde: si tratta di un bene confiscato alla mafia che verrà restituito alla collettività.

Alle 15.30 appuntamento all'Evergreen, dove si terranno i tavoli tematici promossi da Primavera. Gli esiti dei lavori saranno discussi alle 18, nella sala San Cesareo della Curia Vescovile.