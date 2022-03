Il Campo Coni di Latina dovrà tornare a splendere. E' l'obiettivo che si è data la commissione sport del Comune di Latina presieduta dal consigliere comunale Mauro Anzalone dopo il sopralluogo effettuato ieri mattina. Sono diverse le cose da fare, a partire dalla manutenzione ordinaria dell'impianto fino al rifacimento della pista di atletica.



E' lo stesso presidente Anzalone a fare il punto della situazione. «E' una situazione complessa rispetto alla quale, però, siamo pronti a mettere in campo soluzioni immediate e di medio periodo - spiega - In primo luogo, col bilancio di previsione, troveremo le risorse per sistemare l'impianto di illuminazione della pista. Infatti, oggi, le luci non funzionano e di inverno chi vuole allenarsi è costretto a farlo con la luce del sole. In pratica, dalle 5 del pomeriggio, non c'è più nessuno. Poi sarà sistemata la caldaia, gli uffici si sono già attivati in tal senso, al fine di permettere l'uso dell'acqua calda nelle docce».

Se questi interventi possono essere programmati in tempi brevi, più complessa è la questione di altri lavori da fare. «Oggettivamente va rifatta la pista d'atletica e sistemata la tribuna, che va messa in sicurezza - spiega il presidente della Commissione Mauro Anzalone - Per questi interventi cercheremo di trovare risorse nel bilancio del Comune e fare in modo che si possano realizzare in tempi mediamente brevi. L'obiettivo è restituire alla città un impianto fondamentale, attraverso il quale formare i giovani campioni di domani». Anzalone ci tiene a specificare che «il Campo Coni di Latina, sulla carta, non avrebbe nulla da invidiare a strutture più rinomate come Formia o Rieti. Anche qui si sono costruire grandi cose, ma serve impegno e volontà. Da parte mia, come presidente della commissione sport, sto facendo il possibile per accelerare».

Altro capitolo è quello della gestione dell'impianto. «E' ovvio che la struttura necessita di una gestione e di persone in grado di valorizzarla. Per questo nelle prossime riunioni della commissioni cercheremo di approfondire la questione elaborando un bando per l'affidamento che sia in grado di rilanciare il Campo Coni».