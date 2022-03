A Sperlonga arriva l'"obbligo" di baciarsi. Non si tratta di nuove regole o imposizioni ovviamente, bensì della simpatica iniziativa che è stata pensata da "Sperlonga Turismo" per promuovere i luoghi più romantici del borgo marinaro.

"Da tempo stavamo pensando ad un'idea per valorizzare il carattere "romantico" di certi luoghi a Sperlonga" ha detto il presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, Leone La Rocca. "Nei nostri frequenti viaggi in Italia ed in Europa abbiamo notato questi strani cartelli stradali che in alcune città indicavano appunto l'obbligo di baciarsi, e così abbiamo ideato i nostri cartelli per Sperlonga"

Ed eccoli i cartelli del singolare "obbligo": una silhouette di una coppia con i visi uno accanto all'altro, su uno sfondo azzurro (come il mare di Sperlonga), il tutto integrato da un cerchio Arcobaleno, per includere tutti. I luoghi dove sono i cartelli sono in tutto 5: Belvedere Monte Circeo, Belvedere Grotta di Tiberio e Belvedere del Ridosso, Piazza Fontana e Torre Truglia.

In tempo di social, è stato pensato anche un hashtag ad hoc: #ObbligodibaciarsiaSperlonga. E chissà che non possa diventare una vera e propria moda.