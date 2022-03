Si è aperta ufficialmente l'iniziativa "Gaeta e la Marina Militare: un legame storico lungo 160 anni" promossa dal Comune di Gaeta e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per la realizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, il Patrocinio della Marina Militare e Confcommercio Lazio. Questa mattina, presso la suggestiva Sala Orlando di Confcommercio Nazionale in piazza Giuseppe Gioacchino Belli a Roma, è stato illustrato il ricco programma di eventi e manifestazioni che intende celebrare il legame storico tra Gaeta e la Marina Militare. Un'importante pagina di storia è stata scritta a Gaeta, con la resa della fortezza il 13 febbraio 1861, che segnò l'inizio del processo di unificazione dell'Italia terminato il 17 marzo dello stesso anno e l'unione sotto un'unica bandiera della costituenda flotta militare. Un "primato" della città che rappresenta il legame indissolubile che le celebrazioni vogliono ricordare con un calendario di iniziative che si chiuderanno a febbraio 2023. I festeggiamenti che dovevano svolgersi lo scorso anno e slittati a causa dell'emergenza pandemica, culmineranno il 10 giugno prossimo a Gaeta con la festa nazionale della Marina Militare. All'evento hanno preso parte il Presidente Confcommercio Lazio Giovanni Acampora, il Contrammiraglio Antonello De Renzis Sonnino, il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, l'Assessore all'Istruzione del Comune di Gaeta Gianna Conte e l'Assessore al Turismo Angelo Magliozzi.

"Sono onorato di avervi ospiti nella sede di Confcommercio – sottolinea il Presidente Acampora – e voglio congratularmi con il Contrammiraglio per la sua recente nomina di Capo Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore della Marina Militare. Voglio esprimere il mio sincero apprezzamento al Sindaco di Gaeta Mitrano che con la Presidenza del consiglio dei Ministri, che ringrazio vivamente, ed il Patrocinio della Marina Militare, hanno organizzato un denso programma di eventi per commemorare il significativo legame tra la città di Gaeta e la Marina Militare. Una storia lunga 160 anni, un rapporto identitario fortemente sentito da tutti noi. Il fil rouge del programma che viene presentato oggi è celebrare e ricordare Gaeta Marinara, rievocare per tramandare alle giovani generazioni. Un plauso a tutti coloro che si sono adoperati per ideare queste iniziative, riconoscendosi nell'animo Cajetano. Il mio auspicio è che queste celebrazioni rafforzino ancor di più questo legame di cui la storia ci testimonia e che nel futuro spetta a noi preservare". Le celebrazioni seguiranno tre direttrici, la rievocazione storica, il coinvolgimento degli studenti nelle scuole e i festeggiamenti dell'anniversario della Marina Militare Italiana. "Un anniversario importante per la storia del nostro paese – dichiara Paolo Vicchiarello, Coordinatore della Struttura di missione per gli anniversari nazionali e la partecipazione giovanile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - la proposta di valorizzare il 160° anniversario della Marina Militare".

"Gaeta è da sempre legata al mare e alla Marina Militare. Proprio questi forti legami hanno portato a celebrare la Giornata della Marina nella città tirrenica nel 2022, in ricordo dell'impresa di Luigi Rizzo del 10 giugno 1918 per l'audacia, il coraggio, la dedizione alla Patria e lo spirito di sacrificio che tuttora animano i nostri equipaggi", evidenzia il contrammiraglio Antonello de Renzis Sonnino, Capo Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione dello Stato Maggiore della Marina.

"Gaeta e Marina Militare: un legame storico che celebriamo nel segno della storia in un ampio programma che trova la piena condivisione della Presidenza del Consiglio dei Ministri – sottolinea il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano - la storia è memoria di un popolo e senza ricordare il passato non possiamo costruire un futuro migliore. Pertanto, il nostro intento è quello di coinvolgere soprattutto gli studenti per incentivare quello spirito di coesione sociale e nazionale, raccontando i fatti e gli avvenimenti nel luogo dove si è scritta la storia d'Italia. Nel segno del legame tra Gaeta e Marina Militare".