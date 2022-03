Dopo 22 anni di assenza, al Santa Maria Goretti di Latina torna il bar tavola calda. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo punto ristoro dell'ospedale del capoluogo: taglio del nastro affidato al direttore generale della Asl Silvia Cavalli. "Era importante che l'ospedale della città avesse la sua struttura per l'accoglienza - ha sottolineato il dg dell'azienda sanitaria pontina - Una forma di umanizzazione sia per la popolazione sia per gli operatori. Si tratta di un luogo d'incontro importante, riconoscibile e riconosciuto; molto bello esteticamente e capace di garantire la qualità della ristorazione. Ventidue anni di attesa sono effettivamente molti - ha aggiunto Silvia Cavalli - Ma spesso la pubblica amministrazione è latente nel dare alcune risposte, diciamo che non è stato riconosciuto prima il giusto rilievo all'importanza del bar dell'ospedale, un luogo importante che al Goretti mancava". La nuova struttura sarà gestita da Ristorazione Servizi Italia Srl " RISTO. S.I.", che si è aggiudicata l'affidamento in concessione per la durata di 9 anni. Il bar tavola calda si trova all'ingresso principale dell'Ospedale, sarà operativo tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 06.45 alle 22.00. Per i dipendenti Asl, è previsto uno sconto del 25% sui prodotti consumati.

"Un ulteriore tassello del processo di umanizzazione degli spazi di cura che la Asl sta sviluppando attraverso azioni concrete per garantire servizi sempre più adeguati alle esigenze dei pazienti e visitatori - ha aggiunto il direttore generale Silvia Cavalli - Aprile sarà un mese di inaugurazioni che riguarderanno importanti novità dal punto di vista dell'assistenza sanitaria della popolazione".