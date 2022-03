"L'incertezza perenne dell'amministrazione Coletta nel dare risposte certe su ogni argomento di competenza dell'ente sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di interi settori produttivi. Un esempio lampante è l'incredibile situazione di disagio che stanno vivendo da mesi gli esercenti di Via Emanuele Filiberto e Largo Giovanni XXIII". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Andrea Chiarato e Patrizia Fanti.



"Come se i due anni di pandemia non avessero già messo a dura prova le attività commerciali del nostro territorio , i negozianti di questa zona si sono sentiti raccontare più volte dal Sindaco che la valorizzazione dell'ex Garage Ruspi avrebbe rivalutato l'intera area portando giovamento alle attività commerciali limitrofe . Tutto molto bello e condivisibile , peccato che il cantiere è fermo da più di un mese e non si capisce il perché visto che la fine dei lavori era prevista per metà aprile 2022. Una motivazione ufficiale ad oggi non è ancora stata comunicata agli esercenti che esasperati dal decremento degli incassi e dalla svalutazione delle loro attività a causa del cantiere immobile si sono riuniti in un comitato spontaneo per chiedere azioni di supporto all'amministrazione comunale, atti concreti come sospendere il canone unico ( Tosap , Dogre ) e della Tari ,realizzare parcheggi esenti dal pagamento della sosta e concedere la possibilità di installare gazebo/pedane esterne per le attività commerciali che interessano la zona fino alla fine dei lavori dell'Ex Garage Ruspi .



Iniziative, discusse nelle giornata odierna in commissione Attività Produttive e che noi sposiamo appieno, volte a dare un po' di respiro a queste attività che risultano seriamente danneggiate. L'Assessore Lepori su nostra richiesta si è impegnata a verificare se le istanze del comitato possano essere accolte dall'ammirazione comunale assicurandoci che nella prossima seduta di commissione, dopo aver sentito l'Assessore al ramo , ci relazionerà sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti alla riqualificazione dell'Ex Garage Ruspi ".