Il Comune di Aprilia si aggiudica i fondi che permetteranno di realizzare un'area attrezzata per lo sport all'aperto nel parco della Lirica. L'amministrazione comunale è infatti risultata vincitrice del bando "Sport nei parchi", promosso da Sport e Salute (ex Coni Servizi) insieme all'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani. Fondi che saranno investiti nell'area verde compresa tra i quartieri Toscanini e Agroverde, dove verrà realizzata una zona attrezzata su 660 mq che potrà contare su: un circuito a corpo libero large (8 utilizzatori in contemporanea); 2 macchinari per l'allenamento isotonico; 2 macchinari per l'allenamento cardio; 2 macchinari per l'allenamento diversamente abili; un macchinariopolivalente per l'allenamento bambini e un macchinario polivalente per l'allenamento degli over 65. "Il progetto – afferma l'assessore ai Lavori Pubblici con delega allo Sport, Luana Caporaso - rientra in un ampia programmazione di allestimento di diverse aree sportive all'aperto in città, con l'obiettivo di far praticare attività fisica in forma gratuita e in piena sicurezza".