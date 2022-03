«In ogni caso - conclude l'Assessore Di Biagio -, il problema degli approvvigionamenti idrici si risolverà definitivamente solo con una accelerazione del passaggio della gestione del servizio ad Acea Ato2, con tempi che non sono brevi. Nel frattempo, proveremo a studiare la possibilità di chiedere ad Acea Ato 2 l'installazione di fontanelle pubbliche collegate con l'acquedotto, al fine di cercare di ridurre i disagi per la popolazione residente».

Al contempo, il Comune, raccogliendo le istanze della popolazione, incrementerà il servizio giornaliero di autobotte, inviando due mezzi nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, mentre nelle restanti giornate il servizio resterà garantito con un solo mezzo come avviene attualmente.

Per quanto riguarda le problematiche connesse con l'acqua potabile, la mancanza della condotta idrica e l'inquinamento dei pozzi, l'Amministrazione Comunale si è impegnata a contattare la Asl Roma 6 al fine di richiedere ulteriori analisi presso i pozzi, cercando di capire se alcuni di questi possano risultare potabili.

Le problematiche di maggior rilievo riguardano l'assenza di condotte idriche e fognarie e la necessità dei residenti di ottenere un maggior approvvigionamento di acqua potabile, già fornita dall'Ente grazie all'invio di una autobotte al giorno anche per ovviare alle difficoltà legate all'inquinamento dei pozzi.

In particolare, l'Assessore e il Dirigente hanno ricevuto la delegazione dei cittadini nel Municipio durante la manifestazione in corso proprio fuori dal palazzo comunale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli