È stato sottoscritto oggi, presso la Prefettura di Latina, il protocollo di legalità e prevenzione antimafia tra il Prefetto Maurizio Falco e il sindaco Damiano Coletta, alla presenza del Questore e dei comandanti provinciali di Carabinieri e Guardia di Finanza.

L'obiettivo del protocollo è quello di rafforzare gli strumenti di prevenzione antimafia, soprattutto in questo delicato periodo segnato dalla ripresa dall'emergenza Covid, momento storico in cui sussiste maggiormente il rischio di possibili infiltrazioni di associazioni criminali nell'ambito dell'economia legale.

Il protocollo riguarda principalmente appalti e concessioni, per cui è previsto un abbassamento delle soglie per l'assoggettamento dei contratti all'informazione antimafia. Per i settori sensibili, invece, l'intesa prevede una disciplina specifica che garantisca la sussistenza del presupposto dell'iscrizione dell'impresa appaltatrice nella white list, al fine di rilasciare la documentazione liberatoria.

C'è poi il capitolo dell'edilizia e dell'urbanistica, i controlli sono limitati alle convenzioni di lottizzazione, che possono rappresentare un terreno fertile per le infiltrazioni criminali.

Infine, riflettori accesi sulle attività commerciali: per la categoria sono stati individuati alcuni settori ritenuti maggiormente a rischio, come le attività di ristorazione, quelle ricettive e quelle legate alla balneazione, oltre agli esercizi di pubblico spettacolo, sale gioco e sale scommesse, per cui il Comune comunicherà all'impresa richiedente, all'atto della presentazione della Scia o di altra istanza autorizzatoria, la sottoposizione alle verifiche antimafia.

«Questo strumento - ha affermato il Prefetto - consente di estendere le verifiche antimafia a quei settori dell'economia maggiormente permeabili ad ingerenze da parte di associazioni mafiose e nei quali potrebbero annidarsi interessi economici rilevanti. È questo il motivo per cui abbiamo deciso di rafforzare e rendere ancora più incisiva l'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione nell'economia legale».