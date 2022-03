E' dal 2007 che in provincia di Latina non si fanno esami per l'abilitazione degli istruttori di scuola guida. Un vulnus che nei giorni scorsi è stato portato all'attenzione del presidente della Provincia Gerardo Stefanelli da una rappresentanza del settore, guidata da Luca D'Agapiti. Al presidente è stata segnalata la vicenda e domani del tema si occuperà in modo esteso la commissione Lavori pubblici guidata dal presidente Ennio Afilani. In audizione andranno proprio i titolari di alcune scuole guida della provincia pontina.

Le difficoltà nell'effettuare gli esami sono comuni in molte parti d'Italia, dove però sono spesso conseguenza del blocco imposto dalla pandemia. In provincia di Latina la cosa è più complessa, in quanto la Provincia (che ne ha competenza) non organizza le commissioni per effettuare questi esami, tanto che molti degli abilitati post 2007 sono persone che hanno dovuto svolgere l'esame fuori provincia o regione.

«Abbiamo sottoposto al presidente Stefanelli il problema e abbiamo trovato in lui un interlocutore disponibile - spiega D'Agapiti che domani sarà in commissione - Per noi sbloccare questo intoppo è fondamentale. Ci sono tanti giovani che investono risorse ingenti per fare la formazione e diventare istruttori di scuola guida ma che poi davanti incontrano il macigno rappresentato dall'impossibilità di essere abilitati al ruolo».

Per diventare istruttori, infatti, è necessario dapprima prendere tutte le patenti e dunque sostenere i relativi esami. Poi bisogna fare un periodo di formazione professionale presso le scuole guida o istituti autorizzati. E infine sostenere gli esami di abilitazione, che vengono appunto organizzati dalle Province. Un percorso che ha anche costi economici considerevoli tanto che le scuole guida proveranno anche a fare opera di convincimento affinché arrivino degli incentivi dagli enti pubblici per dare una mano ai giovani che vogliono diventare istruttori.

Domani, intanto, la commissione guidata dal presidente Afilani ascolterà i titolari delle scuole guida e raccoglierà le informazioni necessarie. Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, nel frattempo, si è già attivato con gli uffici di via Costa per capire come procedere e riattivare questo tipo di esami di abilitazione.