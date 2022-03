Parte la campagna informativa sui servizi digitali offerti da Acqualatina a tutti i cittadini-utenti del territorio.

Servizi gratuiti che permettono di tenere sotto controllo i consumi, di pagare le bollette e disbrigare molte pratiche direttamente da casa, online.

Lo sviluppo di tali servizi è parte del più ampio progetto di trasformazione digitale e dematerializzazione che tocca tutti i principali processi aziendali, avviato da tempo e rafforzatosi ancor più in questi anni di emergenza sanitaria.

Questa campagna ha l'obiettivo di far conoscere agli utenti le potenzialità di questi strumenti, attraverso un'informazione chiara e precisa sui principali canali di comunicazione: dai social ai media tradizionali.

«Viviamo nell'era del digitale e fornire ai nostri cittadini-utenti la comodità e l'accessibilità ai servizi essenziali lo sentiamo come un dovere - afferma il Presidente Lauriola - Questo processo di digitalizzazione si inserisce a pieno titolo nel percorso di sostenibilità ambientale e sociale che è parte integrante della nostra visione di servizio pubblico.» La campagna, che ha come frase di riferimento "Tanti servizi al tuo servizio", è improntata alla diffusione della conoscenza dei principali servizi telematici offerti agli utenti dal Gestore. Il servizio gratuito via Sms, per ricevere in tempo reale informazioni su lavori in corso nella propria zona, o notizie sulle attività aziendali, direttamente sul proprio smartphone.

Lo Sportello Online e l'App per dispositivi mobili. Lo Sportello è accessibile dal menù del sito www.acqualatina.it e l'App è scaricabile sia da Google Play che da App Store. Totalmente gratuiti, basta registrarsi una sola volta, per utilizzare entrambi gli strumenti con lo stesso account. Sia lo Sportello Online che l'App permettono di visualizzare, archiviare e pagare le bollette, di tenere sotto controllo i consumi e di comunicare la propria autolettura.

La bolletta web, che garantisce una ricezione certa e veloce delle bollette via email e, al contempo, permette un minor uso della carta, per una sempre maggiore tutela ambientale.

In caso di necessità, o in presenza di dubbi sulle procedure da seguire, si ricorda che resta comunque possibile chiamare il numero verde 800 085 850, inviare una e-mail a clienti@acqualatina.it, o una PEC a clienti@pec.acqualatina.it, per entrare in contatto diretto con il Servizio Clienti Acqualatina.