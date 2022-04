Un concorso per il miglior cocktail analcolico. È la proposta presentata nei giorni scorsi dal presidente dell'associazione Horeca Latina Italo Di Cocco al sindaco di Latina Damiano Coletta e al Prefetto Maurizio Falco. Un'idea che ha raccolto il plauso convinto delle istituzioni. «Lo scopo - spiega Italo Di Cocco - è quello di contribuire a creare una nuova moda, quella del bere sano e responsabile. Vogliamo far passare il messaggio che è possibile divertirsi senza bere alcol o sballarsi». Un fine sociale lodevole, sul quale l'associazione Horeca ha deciso di puntare con convinzione, tanto che questa è la prima iniziativa promossa dalla neonata associazione di imprese.

«È stata una grande soddisfazione per me questo piccolo tour istituzionale – afferma Italo Di Cocco, che dopo anni nella Fipe Confcommercio ha deciso di far nascere questa nuova realtà territoriale –. Sia il Prefetto Falco sia il sindaco Coletta hanno espresso gradimento per l'iniziativa alcool free, che sarà il primo grande banco di prova della nostra associazione. Stiamo lavorando per organizzare al meglio l'appuntamento e presto daremo nuove indicazioni in materia». Ecco la proposta. «Nei locali prestigiosi, frequentati prevalentemente da giovani, siano essi Pub, caffetterie, discoteche, ristoranti, agriturismi bar e locali simili, proponiamo una serie di Cocktail analcolici, da inserire in quelli già presenti nel menù. Cocktail di altissima qualità e originalità, da realizzarsi attraverso un concorso organizzato dall'Associazione Horeca lt Lazio sud. Il concorso si dovrà svolgere in tre locali, che ospiteranno, gratuitamente la gara, con l'ausilio dei fornitori di prodotti Alcohol Free. Il fine è quello di far emergere una serie di Cocktail analcolici, giudicati da una commissione molto rappresentativa, che decreterà i primi tre, i quali verranno inseriti ed evidenziati nei menù dei più prestigiosi locali. Se con questa iniziativa riuscissimo ad evitare anche una sola vittima in incidenti o eccessi alcolici, potremmo ritenerci soddisfatti», conclude il presidente Di Cocco.