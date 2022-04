Autovelox in via Chiesuola e maggiore sicurezza sulle strade pontine. La Lega di Latina lancia un appello all'amministrazione comunale e a quella provinciale affinché si intervenga in tempi celeri per sistemare le strade, che da tempo rappresentano un vero rischio per la cittadinanza.

L'incidente mortale del fine settimane in zona Chiesuola è al centro dell'intervento dei consiglieri Massimiliano Carnevale e Giovanna Miele, che chiedono sia ripreso il loro lavoro da consiglieri provinciali della scorsa consiliatura al fine di installare autovelox sull'arteria. «Si susseguono ormai con cadenza quotidiana notizie di incidenti gravi nel nostro territorio ed in particolare una delle strade maggiormente protagoniste del triste primato è via Chiesuola, strada che a dispetto della sua stretta sezione si ritrova a dover sopportare un carico enorme di traffico, nella maggior parte mezzi pesanti, quale collegamento tra via Appia e borgo Piave. In qualità di consiglieri provinciali della Lega ci siamo adoperati durante la scorsa consiliatura per la messa in sicurezza di quella strada ad iniziare dal rifacimento del manto stradale, ma soprattutto inserendola tra quelle che necessitano di autovelox per il controllo della velocità che da sempre risulta elemento determinante per incidenti con lesioni gravi se non addirittura mortali come l'ennesimo accaduto poche ore fa. Ringraziamo le attuali consigliere provinciali per la disponibilità nel continuare il nostro lavoro ma proprio in questi giorni abbiamo rivolto un appello alla capogruppo Federica Felicetti affinché si adoperi per la conclusione veloce dell'Iter amministrativo che completi il reale posizionamento degli autovelox previsti per il territorio provinciale ed in particolare i 4 individuati da noi proprio tra via chiesuola e strada congiunte destre. Ancora una volta viene messa a nudo la burocrazia con il suo lungo iter e le sue interminabili procedure ma quando in gioco c'è la sicurezza, la salute e l'incolumità dei nostri concittadini non è possibile tollerare attese che troppo spesso risultano essere fatali».

Anche il consigliere Alessio Pagliari, nei giorni scorsi, aveva preso posizione in materia di sicurezza, portando il tema della commissione che presiede in Comune. «La commissione si è conclusa approvando all'unanimità dei presenti due mozioni.

Una per impegnare l'amministrazione a stipulare il protocollo d'intesa con l'Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus, e l'altra per costituire una tavolo finalizzato a costituire una "rosa" di volontari che possa coadiuvare la Polizia Locale nelle attività di controllo degli attraversamenti pedonali all'ingresso e uscita delle scuole.