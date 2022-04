Da diverso tempo ormai sul lungomare di Latina si registra un'anomalia che non è sfuggita ai frequentatori più attenti del lido: le luci al led dei lampioni restano accese anche di giorno. Uno spreco evidente, dietro al quale si nasconde un misterioso malfunzionamento degli impianti che coinvolge anche le telecamere di video sorveglianza, che a differenza degli altri occhi elettronici restano scollegate dalla centrale operativa della Polizia Locale e nel recente passato avrebbero potuto fornire un contributo per fugare dubbi su una serie di episodi, come atti vandalici e incidenti.

Su questa vicenda ci sono pervenute, nel tempo, diverse segnalazioni, ma l'ultima è certamente la più curiosa, oltre che sintomatica di un problema più profondo all'origine di questi malfunzionamenti. «Da almeno un mese le luci dei lampioni di strada Lungomare a Latina lido sono sempre accese - ci scrive un lettore - Ho chiamato diverse volte il numero verde 800 894520 come riportato dal sito del comune di Latina. L'ultima volta che ho chiamato, mi è stato riferito che il problema è stato segnalato al Comune, e che lo stesso Comune ha risposto che le luci devono rimanere accese perché la stessa energia elettrica utilizzata dai pali della luce è anche utilizzata anche dalle telecamere di video sorveglianza presenti nei stessi pali della luce. Quindi se si spengono le luci le telecamere non funzionano. A me sembra tutto grottesco - osserva giustamente l'attento cittadino - considerato che il Comune di Latina, venerdi 11 marzo, ha aderito all'iniziativa "M'illumino di meno" spegnendo l'illuminazione pubblica dalle 19 alle 21».

La vicenda sembra assurda, ma non è inverosimile, visto tra l'altro che non riguarda alcune zone come piazzale Loffredo a Capoportiere. Fatto sta che, come abbiamo potuto verificare nei giorni scorsi, i lampioni restano accesi di giorno. Peccato che non è chiaro se le telecamere siano realmente funzionanti visto che da tempo sono estromesse dalla consultazione della centrale operativa della Polizia Locale. Ancora più singolare, poi, che nel gennaio del 2020 il Comune avesse finanziato un intervento di messa in sicurezza dello stesso impianto di video sorveglianza, a seguito di danneggiamenti o atti vandalici, per una spesa di poco superiore ai 1.500 euro. Un'opera di riparazione di dubbia necessità visto che la rete di telecamere comunale comunque non è collegata al resto della video sorveglianza cittadina, che di recente è stata ottimizzata con un nuovo sistema di collegamento e con l'implementazione di nuovi punti di monitoraggio in alcuni borghi.

È plausibile che l'accensione dei lampioni sul lungomare sia di natura tecnica, ma le luci continuano a illuminare tutti i giorni da tempo, festivi compresi. In ogni caso, al di là che si tratti di lampade al led, è uno spreco di energia considerevole, in un periodo in cui le forniture hanno raggiunto costi esorbitanti.