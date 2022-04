Un istituto superiore impegnato a valorizzare il proprio "capitale umano", premiando studentesse e studenti che si sono distinti durante il percorso di studi e che sono pronti a far valere le proprie qualità nel mondo del lavoro. Si è svolta ieri pomeriggio presso l'aula magna dell'Istituto superiore Carlo e Nello Rosselli la cerimonia di premiazione rivolta agli studenti diplomati nell'anno scolastico 2020/2021 e che si sono particolarmente distinti, ottenendo il massimo dei voti. Un incontro ormai calendarizzato, al quale hanno preso parte anche il sindaco di Aprilia Antonio Terra, la dottoressa Monica Perna vicario del prefetto di Latina, il vicario del questore il primo dirigente Gregorio Marchese e Maurizio Granata in rappresentanza della Provincia di Latina.

Ben 33 gli studenti premiati nell'ambito della cerimonia "Le eccellenze del Rosselli edizione III 2022" e 14 le aziende che hanno patrocinato l'evento e garantito la borsa di studio per ciascuno di loro. Cinque gli studenti che hanno ottenuto il massimo dei riconoscimenti, diplomandosi con 100 e lode: Miriana D'Alberti dell'indirizzo biotecnologie sanitarie, Fabiana De Carolis dell'indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Daniele Venturini per informatica; Samuele Capone per l'indirizzo Biotecnologie sanitarie e Giuseppe Galbera per elettronica. Folta la schiera dei neo diplomati ad aver ottenuto il traguardo dei cento punti: Marco Cipriani, Manuela De Luca, Luca Marinacci per l'indirizzo Informatica e telecomunicazioni; Davide Serafini, Edoardo Castello, Alessio Rainaldi per l'indirizzo elettronica; Federico Savioli per costruzioni ambiente e territorio; Samuele Galvani per Manutenzione e assistenza tecnica; Irene Anzaldi per amministrazione, finanza e marketing; Tommaso Branchi, Noemi Calandro, Federico Ceccaroli, Luigi D'annibale, Emanuela Faggiano, Alessandro Ilari, Mattia Pigliapoco, Simone Rossi e Luca Nazzareno Russo per l'indirizzo informatica; Sara Bonato, Valeria Iannazzo, Giada Nardini, Giovanna Durezza, Denise Fabeni, Daniel Schirinzi, Alessandro Ventrone, Noemi Di Marzo e Martina Dell'Aguzzo per l'indirizzo biotecnologie sanitarie. Ragazzi che, proprio grazie alla loro eccellenza, hanno già trovato l'appoggio delle aziende del territorio.

«Una iniziativa molto importante - ha dichiarato il sindaco Terra – perché questi ragazzi eccellenti rappresentano il futuro, saranno determinati per un cambio di passo nei vari ambiti». «Promuoviamo gli istituti tecnici superiori - ha sottolineato il dirigente scolastico Ugo Vitti - è un percorso successivo al diploma della durata biennale che include 900 ore di stage, formazione che viene fatta all'interno dell'istituto: uno promosso dal biocampus e svolto sempre presso i nostri laboratori è quello sul controllo della produzione chimica e alimentare; l'altro da noi fondato la digital academy, contempla una prosecuzione della formazione informatica anche dopo il diploma».