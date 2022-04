"Per l'amministrazione comunale, Latina Scalo non ha diritto al decoro: lo dimostra lo stato di degrado in cui versa il monumento ai caduti, in pieno centro. Non è la prima volta che Fratelli d'Italia richiama l'amministrazione circa il grado di incuria in cui versa il monumento omaggio ai caduti. Già nel febbraio 2020 avevamo sottolineato come attorno al monumento ci fossero erba alta e rifiuti, in spregio alla memoria delle vittime a cui il monumento è dimenticato". Lo dichiarano la capogruppo di Fratelli d'Italia Latina Matilde Celentano e il consigliere comunale Gianfranco Antonnicola.



"A distanza di due anni la situazione è cambiata di poco: oltre all'immondizia e all'erba non certo curata, spiccano un gran numero di biciclette accatastate nei pressi del monumento e che vi sostano per tutta la giornata. A giudicare dallo stato di qualcuna, palesemente incidentata, non stentiamo a credere che alcune state abbandonate lì. Non sappiamo di chi sono ma sarebbe opportuno rimuoverle o cogliere l'occasione per pensare ad una sistemazione diversa e più consona.

La rispettabilità di un'amministrazione dipende anche dalla cura con cui tratta i suoi monumenti, in particolare quelli che omaggiano i defunti e i caduti. A giudicare dallo stato in cui versa il monumento ai caduti di Latina Scalo, neppure nel suo "secondo tempo" Coletta sta riuscendo ad "abituarci al bello", perché di bello qui non c'è proprio nulla, anzi il monumento di Latina Scalo e il degrado in cui versa ormai da anni sono un vero e proprio simbolo di sciatteria amministrativa".