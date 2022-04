"È bello constatare quanto le nuove generazioni siano sensibili, soprattutto se stimolate con le giuste leve, alle grandi tematiche green. Un contest dal grande valore educativo pensato e realizzato per seminare nell'animo di tanti giovani la predisposizione, ormai imprescindibile, al rispetto e alla tutela dell'ambiente." dichiara Giuseppina Carnimeo, Direttore Generale CIAL.

Tanti premi per i vincitori - Alle scuole vincitrici di ogni Provincia è stato consegnato un voucher da spendere per l'acquisto di materiale ludico/didattico.

Da settembre a dicembre, guidate dai loro insegnanti, le classi partecipanti si sono infatti sfidate in un coinvolgente gioco - dai contorni decisamente green - tramite il sito www.generazionealpha.it realizzato da CIAL con il supporto di La Fabbrica, agenzia attiva da oltre 35 anni e leader nell'ideazione e nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa e formativa.

Sono stati numerosissimi i giovani studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Provincia di Latina che nei mesi scorsi hanno partecipato al concorso online ALU Experience promosso da CIAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio. A livello nazionale l'iniziativa ha coinvolto ben 285 scuole (distribuite in 10 Province Italiane*) e circa 8.500 studenti.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli