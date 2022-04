Parlare di insabbiamento, ormai, potrebbe risultare riduttivo: nella foce di Rio Martino la sabbia ha superato il livello del mare. Un fatto talmente evidente, che qualcuno, per protesta, ha deciso di posizionare un ombrellone e un lettino proprio dove dovrebbero transitare le imbarcazioni, attualmente ferme a causa del mancato dragaggio del porto canale.

