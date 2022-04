Un'anteprima del programma della Mostra Agricola sarà svelato sabato 9 aprile alle ore 11.00 presso l'Enea Hotel di Aprilia, dove è in programma la conferenza stampa di presentazione della XXXV edizione. Una conferenza che vedrà anche la presenza del sindaco di Aprilia Antonio Terra. L'evento ormai consolidato a livello nazionale ospita espositori e visitatori provenienti da tutta Italia nei numeri di una vetrina commerciale che riparte dopo due anni di stop a causa della pandemia. Una "fiera della ripartenza" i cui dettagli saranno illustrati nel corso della conferenza stampa La fiera presenterà le eccellenze enogastronomiche pontine, regionali e nazionali, una mostra mercato inerente il settore agricolo, floreale e non solo, aree spettacoli di rilievo con presentazioni di alta scuola cinofila, equestre e le rievocazioni storico culturali inerenti il tramandare le tradizioni e la coscienza storica del nostro territorio. Attraverso la fattoria didattica l'evento rivolge alle nuove generazioni la cultura della bellezza e dell'importanza di madre natura e del mondo agricolo, importante settore base.

