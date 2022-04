I l presidente dell'associazione Horeca Lt Reti d'impresa Lazio Sud, Italo Di Cocco, ha incontrato il segretario della Camera di Commercio Lazio Sud Pietro Viscusi al quale ha illustrato sia la nuova realtà che unisce ristoranti, hotel, bar, pubblici esercizi e fornitori sia i progetti più interessanti che andranno a incentivare il settore enogastronomico della provincia di Latina.

"Ho ricevuto i complimenti da parte del Segretario della Camera di Commercio Lazio Sud per l'iniziativa dell'associazione Horeca Lt Reti di Imprese Lazio sud. Complimenti che giro a tutti gli aderenti, perché insieme stiamo diventando una realtà solida del territorio. Al dottor Pietro Viscusi ho poi illustrato cosa andremo a fare, nelle prossime settimane, per ravvivare il settore e dare uno slancio ad economia e turismo". Due, in particolare, i progetti su cui punta l'Associazione Horeca Lt . "Il primo è quello della creazione di un itinerario di locali di qualità; un po' simile al prestigioso progetto del Club del Gusto, dove Italo Di Cocco, in qualità di Presidente FipeConfcommercio sedeva al tavolo della Commissione, e proposto proprio dalla camera di Commercio tanti anni fa. "È nostro obiettivo lavorare alla creazione di un percorso che valorizzi i prodotti tipici locali, come cibo e vini, ma anche e soprattutto le bellezze naturali del territorio, che va dalle montagne al mare. Altro tema su cui abbiamo ottenuto il gradimento della Camera di Commercio è quello del concorso per Cocktail Analcolici il quale intento è quello di salvare Vite Umane, ma ne parleremo più ampiamente in futuro"