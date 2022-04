Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Nettuno, in vista delle imminenti Festività Pasquali, hanno donato alcune colombe all'Associazione Caritas diocesana di Nettuno, che saranno poi destinate alle famiglie più indigenti del territorio.

