"La narrazione onirica, che l'amministrazione Coletta fa della nostra Città ,composta da slogan preconfezionati e frasi ad effetto del tipo ‘'abituiamoci al bello '' rappresenta il tentavo di offuscare una realtà ben diversa che i cittadini di Latina subiscono sulla loro pelle ormai da sei anni". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Andrea Chiarato.

"Come nel film di Sorrentino l'effimero nasconde la decadenza, cosi l'azione amministrativa della Sinistra, oggi sostenuta anche da Forza Italia in profumo di Oscar viste le recenti rivelazioni , si concentra esclusivamente su inutili elucubrazioni mentali volte a distogliere lo sguardo dai problemi quotidiani della nostra Città.

E così ci sentiamo ripetere in continuazione dall'Assessore competente che la raccolta dei rifiuti procede a gonfie vele per poi scoprire che la città ne è sommersa e che rischiamo di perdere la bandiera blu a causa della bassa percentuale di raccolta differenziata; ci raccontano di progetti faraonici e di impianti per trattare i rifiuti che serviranno la Provincia da realizzare con i fondi europei nel nostro Comune e poi scopriamo che perdiamo più di 4.000.000 di euro per la messa in sicurezza delle scuole dei nostri figli perché dopo tre proroghe non sono stati capaci di spenderne 800.000 ; ascoltiamo di progetti sull'abbattimento delle barriere architettoniche e poi per camminare sui marciapiedi dobbiamo fare il salto con l'asta per evitare l'immondizia ; ci parlano del Palacultura con i teatri chiusi da anni ; vogliono il collegamento con le isole Pontine e a Rio Martino viene Striscia La Notizia a prendere il sole sulla neonata ‘'Isola''.

Siamo al secondo tempo di un brutto film già visto , un melodramma in cui gli attori principali della maggioranza ‘'Programmatica'' recitano la loro parte comodamente seduti in sala per paura di perdere la loro poltrona.

Come ripeto dall'inizio di questa farsa tragicomica, che vede mondi ideologicamente diversi avere come unico collante l'incubo di tornare alle urne , la soluzione per mettere la parola fine a questo spettacolo indecoroso è sfiduciare l'attuale maggioranza e ridare il prima possibile la parola ai cittadini di Latina ".