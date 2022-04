Festa di inaugurazione per il cortile interno della scuola di Doganella di Ninfa dell'Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta, uno spazio che l'amministrazione comunale ha voluto realizzare consegnandolo idealmente agli studenti come auditorium all'aperto e giardino.

L'inaugurazione è stata l'occasione per il primo grande evento all'aperto dopo due anni di pandemia, nel quale gli studenti della scuola primaria e gli allievi dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado si sono esibiti davanti ai loro insegnanti, introdotti dalla dirigente scolastica Giovanna Tufarelli e dal consigliere delegato alla Pubblica istruzione del Comune di Sermoneta Sonia Pecorilli, che ha ribadito l'impegno e l'attenzione dell'amministrazione verso il mondo della scuola, sottolineando la collaborazione con l'istituto comprensivo per garantire plessi sicuri e accoglienti, a tutto vantaggio del benessere in classe dei nostri alunni. Presente anche l'assessore alla pubblica istruzione di Cisterna Emanuela Pagnanelli.

Dopo il taglio del nastro e un flash mob, i bambini della primaria hanno letto alcune poesie sulla natura e, a seguire, la performance musicale degli allievi delle classi terze della scuola primaria di Pontenuovo, un canto corale della primaria di Doganella per finire con il concerto degli studenti delle seconde e terze dell'indirizzo musicale della scuola secondaria, con i fiati, i violini, le chitarre e i pianoforti. In ultimo, l'esibizione dei piccoli studenti di violino della scuola primaria di Pontenuovo.

La corte interna è stata realizzata con fondi comunali e ha previsto la realizzazione di una parte pavimentata, utile per realizzare eventi all'aperto, e un'altra adibita a giardino con gli ulivi e piante autoctone. «Dopo i lavori di sistemazione degli spazi esterni della scuola dell'infanzia di Pontenuovo, abbiamo realizzato la corte interna della scuola di Doganella che sarà finalmente fruibile per lezioni ‘open air' e manifestazioni» spiega il sindaco Giuseppina Giovannoli. «La pandemia ci ha restituito la necessità di godere di spazi all'aperto sicuri, accoglienti e stimolanti, per una ritrovata socialità fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi».

«Stiamo percorrendo la strada dei fondi pubblici per migliorare ancora di più l'offerta scolastica sul nostro territorio», aggiunge l'assessore ai lavori pubblici Nicola Minniti.