La mostra si estende su quattro ettari tra enogastronomia, floricoltura e tutti i settori merceologici; vasta anche la presenza degli animali del territorio, attrazioni per bambini, dimostrazioni con i trattori d'epoca ed educazione cinofila. Da domani si entrerà nel vivo della Mostra agricola con la prima prova del campionato di Team Penning, la disciplina equestre importata dagli Stati Uniti d'America, il Floral show con gli abiti floreali, le dimostrazioni cinofile e lo stand della Polizia stradale di Aprilia per attività di sensibilizzazione sulla sicurezza alla guida.

Ufficialmente partita l'edizione numero 35 della Mostra Agricola Campoverde, la fiera nazionale dell'agricoltura che si svolge nell'area fiere sulla Pontina ad Aprilia fino al 25 aprile e poi ancora dal 29 aprile al 1° maggio. Lungo l'elenco delle presenze al taglio del nastro, accolti da Cecilia Nicita presidente della Tre M società organizzatrice dell'evento: l'assessore regionale all'agricoltura Enrica Onorati, gli eurodeputati Matteo Adinolfi e Salvatore De Meo, senatore Nicola Calandrini il sindaco di Aprilia Antonio Terra con l'amministrazione comunale, i rappresentanti delle amministrazioni di Cisterna, Rocca Massima e Sermoneta. "Una fiera importante per questo territorio – ha spiegato l'assessore Onorati – che restituisce fiducia al settore agricolo soprattutto dopo un periodo difficile come quello che abbiamo vissuto".

