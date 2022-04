Aumentano le riduzioni sulla bolletta Tari per le famiglie di Aprilia che utilizzano il compostaggio domestico. Dalla bolletta del 2023 infatti l'agevolazione passerà da 10 a 20 euro per ogni componente del nucleo familiare, con un massimo dello sconto fino a 200 euro. La conferma è arrivata dalla commissione Finanze di questa mattina, nella quale il dirigente Emiliano Di Filippo e la responsabile dell'ufficio Tributi Simona Macri hanno illustrato le modifiche al regolamento Tari che saranno approvate nei prossimi giorni dal Consiglio comunale. "Abbiamo recepito la mozione della consigliera comunale Alessandra Lombardi per l'incentivazione delle buone pratiche di riduzione dei rifiuti, modificando l'articolo 22 del regolamento, trasformando la riduzione da 10 euro per componente a 20 euro per famiglia, con un limite massimo di 200 euro a nucleo". Una novità per premiare le migliaia di famiglie che utilizzano la compostiera permettendo al Comune di Aprilia di ridurre in maniera sensibile il conferimento di rifiuti organici (umido) agli impianti e di conseguenza il costo del conferimento. Ma non è questa l'unica modifica discussa in commissione, ci sono novità in vista anche per alcuni agriturismi. "L'altra modifica – continua Simona Macri - riguarderà gli agriturismi senza ristorazione, abbiamo ritenuto opportuno introdurre una nuova categoria: la 8 bis che disciplina le tariffe da applicare agli alloggi nell'ambito dell'agriturismo, ovvero bed e breakfast senza la ristorazione. Ciò si è reso necessario perché altrimenti quegli esercizi sarebbero rientrati in una categoria generica".