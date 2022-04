Sarà presentato domani all'Istituto storico Italiano per l'età moderna e contemporanea il libro su Livio Odescalschi scritto da Roberto Fiorentini, il ricercatore universitario di Aprilia scomparso a Washington nel dicembre 2019 dove da pochi mesi aveva iniziato un prestigioso incarico alla National Gallery of Art. Alle ore 16.00 a Roma verrà infatti presentata la ricerca "Livio Odescalchi, nipote di Papa Innocenzo XI", volume pubblicato postumo grazie anche all'opera del curatore Marco Albertoni - collega e amico di Roberto - che in questi mesi ha raccolto gli scritti del ricercatore, permettendo così di completare la ricerca. L'incontro, moderato dal professor Alexander Koller, vedrà la partecipazione di Renato Ago, Gianfranco Armando, Maria Antonietta Visceglia e lo stesso Marco Albertoni; saranno presenti anche i familiari e gli amici di Fiorentini. Sarà inoltre possibile seguire l'evento sia sulla pagina facebook (https://www.facebook.com/iststor/) che Youtube dell'istituto storico Italiano per l'età moderna e contemporanea.