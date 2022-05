"Un tragico episodio che ha segnato le nostre vite per sempre, ha dichiarato il primo cittadino Antonio Terra, a nome dell'amministrazione comunale esprimo vicinanza alle famiglie delle vittime ed un ringraziamento particolare all'Arma dei carabinieri di Aprilia e all'Anc per la loro opera quotidiana sul nostro territorio".

Questa mattina il sindaco di Aprilia Antonio Terra insieme al primo cittadino di Ponte San Nicolò ,Martino Schiavon, a nome delle comunità che rappresentano, hanno ricordato la memoria di Roberto Arioli, Maria Ivana Aronica, Settimio Iaconianni, Maria Domenica Colella e Gianfranco Gruosso. Alla cerimonia per il decennale da quei tragici momenti che sconvolsero la comunità pontina erano presenti, oltre ai familiari delle vittime, anche i volontari dell'Anc, i rappresentanti del Reparto territoriale dei carabinieri di Aprilia ed il presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Carabinieri Generale Libero Lo Sardo. Alla cerimonia religiosa, arricchita dal coro Liberi Cantores, anche tante altre realtà associative e d'arma della città di Aprilia.

