Le associazioni sportive insorgono contro l'amministrazione Terra che oggi approverà il nuovo regolamento per l'utilizzo delle palestre comunali. Un regolamento poco condiviso che non ha recepito i suggerimenti arrivati dalle varie associazioni: queste in sintesi le accuse che cinque realtà sportive muovono al sindaco Antonio Terra e all'assessore Luana Caporaso. Un duro atto di accusa quello di Asd Europa, GioVolley srl, Pianeta Volley Aprilia Team, Asd Samurai Basket e Asd Virtus Basket che nella lettera firmata congiuntamente parlano di: «interruzione del percorso di concertazione sullo sport di base», dipingendo la commissione consiliare Sport che si è svolta lo scorso 26 aprile come un vero e proprio blitz compiuto alle spalle delle varie realtà. «Nonostante il periodo di pandemia - scrivono le cinque associazioni - ci siamo incontrati con l'amministrazione per ben tre volte negli ultimi due anni in aula consiliare e altre due volte all'ex Claudia, supportando la stesura del testo con idee, dati, esperienze da altri territori, inefficienze passate, proposte pratiche e meccanismi di attribuzione. Tutto ciò per raggiungere gli obiettivi di efficienza ed inclusività dello scarso e vetusto patrimonio scolastico per lo sport cittadino. Invece nella seduta della commissione Sport del 26 aprile 2022 è stato portato in discussione un testo difforme da quello concordato».

Proprio la scelta della maggioranza civica di non recepire i suggerimenti delle associazioni, licenziando in commissione un regolamento non concordato, ha lasciato l'amaro in bocca alle cinque società che parlano: «di una nuova triste pagina per lo sport di Aprilia».