Carenza di sangue, l'Avis di San Felice Circeo invita alla donazione. Le criticità maggiori, fanno sapere dall'associazione, si stanno registrando in relazione alla disponibilità di sangue del gruppo sanguigno zero positivo.

La prossima giornata utile per la donazione, a San Felice, è per domenica 8 maggio dalle 7:30 del mattino alle 10:30.

Come sempre, è necessario presentarsi con documento d'identità e codice fiscale. Inoltre, per quanto riguarda l'Avis di San Felice, contattando i recapiti telefonici disponibili sui social dell'associazione, è anche possibile prenotare il turno della propria donazione per un'attesa più breve.