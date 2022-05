"Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione, mista ad un senso di grande sconforto, per quanto accaduto all'Istituto "Marconi" di Latina. Il crollo di un controsoffitto all'interno di un' aula scolastica ed il ferimento di tre alunni, è un fatto di una gravità inaudita". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Patrizia Fanti e Andrea Chiarato, che chiedono a Provincia e Comune di adottare un piano straordinario per le opere pubbliche nelle scuole.

Riteniamo che il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli debba aprire una indagine interna per comprendere come sia potuto accadere un fatto cosi grave. A tal proposito abbiamo già interloquito con là Vicepresidente della commissione trasparenza provinciale Ilaria Marangoni che ci ha assicurato la convocazione a breve di una commissione per approfondire quanto accaduto. Fortunatamente i tre studenti feriti e trasportati all'Icot sono in buone condizioni.

Pensiamo che non si debba attendere che accada una tragedia per dare vita ad un grande piano di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici di competenza provinciale e comunale.

Duole dirlo, ma la sensibilità di certa classe politica sul tema è cosa nota, spesso si dà più importanza ad inutili spot elettorali sul tema piuttosto che concentrarsi su azioni concrete : basti pensare che la Presidente della Commissione Scuola della Provincia é anche la Capogruppo di Lbc, partito del Sindaco Coletta che insieme alla cosiddetta maggioranza programmatica formata da PD-M5S-Forza Italia e che vede ripetere lo stesso schema politico sia in provincia che nel comune capoluogo, ha perso 6 milioni di euro di finanziamenti per la messa in sicurezza e l'adeguamento sismico di improntati plessi scolastici della città di Latina.

La Provincia ha già approvato il suo Bilancio, in Comune stiamo iniziando - non senza ritardo - a discuterne. Entrambi gli Enti dovranno stanziare risorse importanti per realizzare un grande piano di manutenzione straordinaria delle scuole di rispettiva competenza. Per parte nostra ci batteremo, nelle nostre possibilità, perché questo avvenga in sede di approvazione del bilancio comunale.

La dignità dei luoghi dedicati allo studio, alla formazione deve essere priorità assoluta per chi ha la responsabilità di amministrare una Città importante come Latina.