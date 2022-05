«Ripassi tra un anno», è questo il senso della risposta ricevuta da un pensionato di Latina che ha chiesto l'appuntamento per il rinnovo della carta d'identità chiesto attraverso la piattaforma dell'ente. La richiesta è stata inoltrata sul sito del Comune il 4 maggio e la riposta, generata automaticamente, è un appuntamento per il 4 maggio 2023 alle ore 15.15 presso l'ufficio di via Ezio. Accanto la dicitura: «Questa è la conferma per la tua prenotazione per il servizio di carta d'identità digitale». Per ricevere ulteriori informazioni si rimanda ad un link della stessa piattaforma. Per tempo di attesa questa volta il servizio digitale di prenotazione del Comune ha superato il Cup regionale delle prenotazioni sanitarie, nel quale molti pazienti sono rassegnati ad attendere molti mesi.

«Mi chiedo cosa succederà in questo anno. - dice l'utente che si è visto dare l'appuntamento a maggio 2023 - La mia carta d'identità è scaduta e io nei prossimi dodici mesi se ho bisogno del documento di identità che cosa invoco per giustificarmi? D'altro canto non credo che nessuno abbia mai pensato di prenotare il rinnovo della propria carta d'identità con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, forse qualche settimana di anticipo ci può stare perché conosciamo i tempi della burocrazia e delle piattaforme digitali, ma ciò non può giustificare una simile dilatazione dei tempi. Io non mi aspetto nemmeno essere chiamato perché si anticipi l'appuntamento, non mi aspetto scuse, né che si scarichi tutto sulla tecnologia perché la tecnologia dovrebbe migliorare e sveltire i servizi. Spero solo che con questa mia denuncia venga migliorato il sistema delle prenotazioni per tutti i cittadini poiché una cosa del genere non si può giustificare né con la pandemia né con la carenza di personale». Ad ogni modo non è la prima volta che vengono fissati appuntamenti con tempi così lunghi e anche in altre vicende analoghe l'Ufficio ha addotto motivazioni legate alla carenza di personale, una pianta organica che non consente di soddisfare il gran numero di richieste di appuntamenti. E d'altro canto l'unico modo per recarsi allo sportello è quello di prendere un appuntamento sulla piattaforma che fornisce le disponibilità in modo automatico.

L'amministrazione ha cercato di potenziare il servizio con un aumento del personale che, però, va formato per quel servizio specifico. Ciò che accade dopo l'appuntamento è una procedura molto spedita: il giorno stesso dell'appuntamento viene creata on line la nuova carta di identità e nel frattempo viene fornito all'utente un documento sostitutivo ma valido per tutti gli usi consentiti per la carta di identità, la quale materialmente viene consegnata al massimo entro una settimana tramite posta raccomandata oppure presso la sezione messi e corrispondenza del Comune in piazza del Popolo. Molti ritardi si registrano anche in altri Comuni per le prenotazioni on line ma un'attesa di 12 mesi è oggettivamente anomala.