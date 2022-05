Anche per il 2022 la città di Terracina conquista il riconoscimento internazionale della Bandiera Blu. È l'ottavo anno consecutivo che il vessillo di qualità delle acque e spiagge viene conferito alla città.

"Questo risultato - afferma il sindaco Roberta Tintari – va confermato ogni anno e per farlo è necessario di un grande lavoro che tutti svolgiamo nel corso dell'anno. Anche i nostri comportamenti e le nostre abitudini contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo. Tutelare l'ambiente, ad esempio, è uno degli aspetti imprescindibili. È un grande lavoro di squadra: gli Uffici comunali e Agenda 21 Locale curano l'istruttoria, le associazioni collaborano con suggerimenti ed eventi, i balneari e tutti gli operatori economici e turistici rendono attrattiva la città, le attività e l'opera di sensibilizzazione delle scuole di Terracina che hanno ottenuto la Bandiera Eco-School, il servizio di raccolta dei rifiuti che tengono pulita la città. La soddisfazione è grande – prosegue il sindaco – perché ottenerla è sempre più difficile in quanto ogni anno la FEE alza il livello dei servizi che la città deve garantire, oltre all'eccellente qualità delle acque di balneazione che rimane l'elemento basilare. La Bandiera Blu costituisce un importante criterio di selezione per coloro che si accingono a scegliere la meta delle proprie vacanze e migliora anche il livello del turismo. È uno sforzo che la città tutta insieme produce da 8 anni consecutivi per un obiettivo che vogliamo continuare a perseguire. Grazie di cuore a tutti".