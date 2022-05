«Dall'amministrazione comunale e da tutta la comunità di Cori e Giulianello – ha detto il primo cittadino - tanti auguri alla signora Vittoria Centra. Siamo felici di festeggiare nuovamente il secolo di vita di uno dei nostri anziani e ci auguriamo che questo sia di buon auspicio per tutti noi. Questi nonni portano un bagaglio di memoria e di saggezza prezioso per le nuove generazioni, facciamo sempre tesoro del loro esempio».

Vittoria Centra, classe 1922, ha spento ieri a Giulianello le 100 candeline. Oltre alla famiglia, come di consueto, a festeggiarla e a renderle omaggio c'era anche l'amministrazione comunale di Cori che, tramite il sindaco Mauro Primio De Lillis, le ha donato una targa ricordo di questa importante giornata. Un momento emozionante che ha visto al centro dell'attenzione e dell'affetto di tutti chi ha tagliato un traguardo così invidiabile.

