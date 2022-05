Finalmente il wifi gratuito approda anche nel centro cittadino di Aprilia, un servizio atteso dai cittadini soprattutto dai più giovani e un passo avanti nel percorso verso la rete a portata di tutti. Grazie al voucher ottenuto dall'ente nell'ambito dell'iniziativa WiFi4EU, progetto europeo che ha lo scopo di fornire la connettività Wi-Fi gratuita con l'installazione di hotspot negli spazi pubblici, come piazze, biblioteche, parchi ed edifici pubblici, per consentire a cittadini e visitatori, un vero e proprio servizio di pubblica utilità, verranno realizzate in centro delle aree wifi free presso otto punti di installazione individuati dall'ente. Il wifi gratis approderà presso piazza Roma, presso il parco Falcone e Borsellino di via dei Mille, parco della Lirica, piazza delle Erbe, piazza Marconi, parco dei Caduti di Cefalonia e due reti sull'intero della biblioteca comunale. La rete inoltre raggiungerà anche la nuova piazza della Comunità Europea nel quartiere Toscanini, unico punto decentrato prescelto per il progetto.



«Con gli uffici - spiega l'assessore ai Lavori pubblici, Luana Caporaso - abbiamo individuato gli spazi pubblici che più si prestano alla massima fruizione dell'iniziativa da parte di residenti e visitatori, oltre le zone già attive, la nostra intenzione è di continuare a potenziare questo servizio raggiungendo anche le zone periferiche. Connettersi alla rete WiFi4EU è semplicissimo. La Commissione europea ha stabilito che il nome della rete (Ssid) deve essere "WiFi4EU" e che sarà lo stesso ovunque, rendendo gli hotspot WiFi4EU riconoscibili in tutta Europa. Cittadini e visitatori potranno connettersi gratuitamente e semplicemente cercando tra le connessioni WiFi del proprio dispositivo quella denominata "WIFI4EU" nelle vicinanze delle aree pubbliche di copertura». Un passaggio importante, che avvicina Aprilia agli altri centri europei forniti già di copertura grazie al progetto.