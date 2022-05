«Quali sono i siti idonei per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti volti all'autosufficienza dell'Ato di Latina? Il commissario Illuminato Bonsignore, incaricato il 2 dicembre scorso con una delibera di giunta, doveva superare l'impasse entro quattro mesi». Lo afferma Angelo Tripodi, capogruppo regionale della Lega, che ha presentato un'interrogazione urgente al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

«Gli uffici competenti della Provincia di Latina hanno elaborato uno studio di primo livello, illustrato il 15 febbraio scorso nella Commissione Ambiente provinciale, individuando otto possibili siti in altrettante cave: Aprilia 1 - Buon Riposo; Aprilia 2 - Dodici Rubbie; Aprilia 3 - Puntoni; Cisterna di Latina - Sant'Angelo; Cori - Colle Fogliano; Fondi - Molelle; Priverno - Valle Denga; Terracina - Campo Soriano. Al di là della possibilità di derogare ai fattori escludenti che consentirà un'ulteriore valutazione, si legge nell'elaborato della Provincia di Latina, nel corso di un'iniziativa di Legambiente Lazio del 15 febbraio scorso - argomenta Tripodi - il commissario Bonsignore ha annunciato che tale studio, seppur pregevole, non era concluso e necessitava di altre verifiche, non escludendo l'ipotesi di individuare altri siti. Intanto sono state diverse le iniziative consiliari nei Comuni di Terracina, Priverno, Fondi e Cori per scongiurare l'insediamento dei possibili siti, seguite da un'assemblea e una manifestazione di cittadini in prossimità della cava di Valle Denga, dove hanno partecipato gli amministratori locali di Priverno, Sezze, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Prossedi, Sonnino e Latina», conclude Tripodi.

Ma di risultati, appunto, ancora nulla. La questione della discarica di servizio per la provincia pontina si trascina ormai da quasi tre anni e non si vede all'orizzonte una decisione. Prima i sindaci dei 33 comuni hanno effettuato incontri e riunioni salvo poi arrivare a non scegliere tanto che la Regione , a fine 2021, ha commissariato la provincia sul tema. Ma lo stesso commissario Bonsignore, dopo quattro mesi, ancora non ha indicato la scelta per rtealizzare la discarica. Come ricorda il consigliere della Lega Angelo Tripodi, le opzioni sul tavolo sono state tutte considerate, in quanto la Provincia ha provveduto a mandare tutto il materiale alla struttura commissariale. Dunque, qual è il problema di questo ritardo? Il capogruppo Tripodi spera in una risposta celere da parte dell'assessore regionale ai Rifiuti Massimiliano Valeriani, così da comprendere a che punto si trovi il lavoro del commissario nominato da via Cristoforo Colombo.