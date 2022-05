L'associazione, dopo aver ristrutturato un immobile pubblico per adibirlo a propria sede, qualche giorno fa ha dato concretamente il via al progetto: ragazzi, uomini giovani e meno giovani, muniti di tagliaerba e scopa, hanno partecipato attivamente alla manutenzione della "bellezza" della Città.

Qualche mese fa è stato firmato un altro protocollo d'intesa con l'associazione FederCaccia-sezione di Cori che ha adottato l'area dei giardini di via San Rocco.

Il progetto "Adotta un monumento o un'area pubblica" si sta sempre più rafforzando. L'amministrazione comunale ha approvato nel corso del tempo diversi protocolli d'intesa con molte associazioni del territorio proprio per perseguire l'obiettivo della partecipazione attiva alla pulizia della città.

